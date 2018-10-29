CHP’li gençlerden çok özel kutlama

CHP İl Gençlik Kolları, 95’inci yıldönümü kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara Atatürk fotoğraflı balon, Türk bayrağı ve Atatürk’ün eseri olan Nutuk’u dağıttı. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve yönetimi tarafından Seka Park’ta düzenlenen etkinliğe il başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ile parti yöneticileri katıldı.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

5 bin adet Atatürk fotoğraflı balon, 5 bin adet Türk bayrağı ve 2 bin adet Nutuk kitabının halka dağıtıldığı etkinlikte ayrıca Atatürk’e ait fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı da yapıldı. Büyük ilgi gösteriler etkinlikler sırasında vatandaşlar “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun” yazısının yer aldığı ve üzerinde Atatürk ile Türk bayrağının bulunduğu afiş önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.