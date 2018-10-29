CHP Karamürsel Cumhuriyet’i kutladı

CHP Karamürsel İlçe Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önceki gün bir tören düzenledi. İlçe başkanı Ali Kara öncülüğündeki partililer, ilçede gerçekleşen resmi törenin ardından Atatürk anıtına çelenk sunumunda bulundu. Törende konuşan Başkan Kara, “Cumhuriyet ile özleşen her bayramı coşku ile kutlamaya devam edeceğiz” dedi. CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık ise konuşmasında partilileri selamladı.