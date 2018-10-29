CHP Karamürsel İlçe Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önceki gün bir tören düzenledi. İlçe başkanı Ali Kara öncülüğündeki partililer, ilçede gerçekleşen resmi törenin ardından Atatürk anıtına çelenk sunumunda bulundu. Törende konuşan Başkan Kara, “Cumhuriyet ile özleşen her bayramı coşku ile kutlamaya devam edeceğiz” dedi. CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık ise konuşmasında partilileri selamladı.
Bugün 12:35 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:37 TSİ )
CHP Karamürsel Cumhuriyet’i kutladı
CHP Karamürsel İlçe Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önceki gün bir tören düzenledi.
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Bugün 12:35 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz