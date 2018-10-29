Karamürsel’de Ata’ya çelenk sunuldu

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Sadık Eroğlu'nun Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

PROTOKOL DE KATILDI

Çelenk sunma törenine ayrıca İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ile daire müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.