Derince’de geniş katılımlı tören

Bayram dolayısıyla düzenlenen programların ilki Derince Kaymakamlığı önündeki meydanda gerçekleşti. Düzenlenen çelenk törenine Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Aksak, Albay Eyiyürekli ve Başkan Bulut’un Atatürk büstüne çelenk sununun ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.