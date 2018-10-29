Bayram dolayısıyla düzenlenen programların ilki Derince Kaymakamlığı önündeki meydanda gerçekleşti. Düzenlenen çelenk törenine Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Aksak, Albay Eyiyürekli ve Başkan Bulut’un Atatürk büstüne çelenk sununun ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.
Bugün 12:37 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:38 TSİ )
Derince’de geniş katılımlı tören
Cumhuriyet’in ilanının 95’inci yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Derince’de de coşku ile kutlandı.
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Bugün 12:37 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz