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Bugün 12:38 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:41 TSİ )

Müthiş düello 2-2 sona erdi!

1. Amatör Lig B Grubu’nda haftanın maçı Tavşancıl Salih Gün Stadı’ndaydı. Şampiyonluk adayı iki takım Dilovası Belediyespor ve Kullarspor arasındaki nefis maç 2-2 sona erdi.

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Büyük bir çekişmeye sahne olan ve temposu bir an olsun düşmeyen maça iki takım da atak başladı. 19. dakikada Kullarspor’da Emirhan rakibini ceza sahası içinde düşürdü ve Dilovası penaltı kazandı. Dilovası’nda Hüseyin’in penaltısını Aydın sağına uzanarak kurtardı. 28’de Kullarspor başarılı stoperi Tayyip’in golü ile öne geçti. Ömer’in sağdan yaptığı ortada kale alanı içinde bulunan Tayyip’in dokunuşu ağlara gitti. (0-1) İlk yarıda başka gol olmadı.

OSMANLAR SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıya Dilovası çok hızlı başladı ve sağlı sollu ataklarla gol aradı. Ev sahibi ekip 51’de beraberliği buldu. Günün başarılı isimlerinden Osman Durmuş sağ kanattan ceza sahasına sokuldu ve şutunda Aydın’ın solundan topu filelerle buluşturdu. (1-1) 75’te bu kez Osman Yıldırım sahneye çıktı. Sol kanattan topu kaleye gönderen Osman’ın orta şut karışımı vuruşu ağlara gitti. Bitime 3 dakika kala oyuna ikinci yarıda giren Selim Kar skora dengeyi getirdi.

SELİM GİRDİ, GOLÜNÜ YAZDI

Mustafa Polat’ın sağdan yaptığı ortada topa ilk önce Çağrı Şimşek dokundu ve arkaya açılan topu Selim Kar zorlanmadan ağlarla buluşturdu. (2-2) Kalan sürede Kullar ekibinde Çağrıhan mutlak bir gol kaçırdı. Bu futbolcunun şutu az farkla auta çıktı ve mücadele 2-2 sona erdi. Maçın fark yaratan oyuncusu Kullar kalecisi Aydın’dı. Genç file bekçisi kurtardığı toplarla takımına puan getiren isimlerin başında yer aldı. Öte yandan güvenlik görevlilerinin gelinmesi beklendi ve mücadele 25 dakika rötarlı başladı.

YENİ LİDER DİLOVASI

B Grubu’nda Başaranspor sonu gergin biten mücadele sonunda Seka’ya 2-1 mağlup oldu ve koltuğunu Dilovası’na bıraktı. Son haftaların başarılı takımı Denizliköyü, Bahçecik’i de 5-1 yendi ve ikinci sıraya yerleşti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çamçukurspor ile Hisareynspor 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Ali KÖKSAL

DİLOVASI BELEDİYESPOR:2 KULLARSPOR: 2

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STAT: Tavşancıl (1. Küme B)

HAKEMLER:Birtan Yavuz***, Mehmet Ali Vardar***, Sinan Kılıç***

DİLOVASI BELEDİYESPOR: Özer**, Gürsel***, Recep**, Şahin**, Ömer**, İsmail***, Fikret***, Tahsin**, Osman Durmuş*** (Dk. 82 Oktay**), Hüseyin***, Osman Yıldırım***

KULLARSPOR: Aydın****, Emirhan** (Dk. 89 Ömer Buğra Kadayıf ?) Hasan**, Adem Çolakoğlu***, Tayyip****, Arda***, Ömer Yazgan** (Dk. 55 Selim Kar***), Batınalp***, Alp Ateşoğlu** (Dk. 72 Mustafa Polat***)Çağrıhan***, Çağrı Şimşek***

GOLLER: Dk. 51 Osman Durmuş, Dk. 75 Osman Yıldırım (Dilovası) Dk. 28 Tayyip, Dk. 87 Selim Kar (Kullar)

NOT:  Dilovası’nda 19. dakikada Hüseyin’in penaltısını Aydın kurtardı.

Bugün 12:38 TSİ - Spor

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