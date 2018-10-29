1. Amatör Lig D Grubu arapsaçına döndü!

1. Amatör Lig D Grubu’nda haftanın en kazançlı takımı Seka Doğan ve Kirazpınar oldu. Antalya’daki TFF Kum Futbolu Turnuvası’nda olan Yuvacıkspor’un maç yapmadığı haftada Seka Doğan, Asarköy’ü 3-2 geçti, Kirazpınar da lider Tavşancıl’ı aynı skorla devirmesini bildi. Körfez Esen, Alikahya’yı 2-0 mağlup ederken, Uzunçiftlik ise Bağçeşme’yi 4-0 devirerek hem bu haftanın en farklı galibiyetine hem de bu sezonki ilk galibiyetine imza attı.
6. HAFTA SKORLARI
Asarköyspor – Seka Doğan: 2-3
Tavşancıl – Kirazpınar: 2-3
Körfez Esen – Alikahyaspor: 2-0
Uzunçiftlik – Bağçeşmespor: 4-0
İzmit Sanayi – Yuvacıkspor (Ert)
7. HAFTA PROGRAMI
Seka Doğan – Kirazpınar
Alikahya – Asarköy
Bağçeşme – Körfez Esen
Yuvacıkspor – Uzunçiftlik
Tavşancıl – İzmit Sanayi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz