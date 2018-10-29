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Bugün 12:42 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:45 TSİ )

1. Amatör Lig D Grubu arapsaçına döndü!

1. Amatör Lig D Grubu’nda haftanın en kazançlı takımı Seka Doğan ve Kirazpınar oldu.

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1. Amatör Lig D Grubu’nda haftanın en kazançlı takımı Seka Doğan ve Kirazpınar oldu. Antalya’daki TFF Kum Futbolu Turnuvası’nda olan Yuvacıkspor’un maç yapmadığı haftada Seka Doğan, Asarköy’ü 3-2 geçti, Kirazpınar da lider Tavşancıl’ı aynı skorla devirmesini bildi. Körfez Esen, Alikahya’yı 2-0 mağlup ederken, Uzunçiftlik ise Bağçeşme’yi 4-0 devirerek hem bu haftanın en farklı galibiyetine hem de bu sezonki ilk galibiyetine imza attı.

6. HAFTA SKORLARI

Asarköyspor – Seka Doğan: 2-3

Tavşancıl – Kirazpınar: 2-3

Körfez Esen – Alikahyaspor: 2-0

Uzunçiftlik – Bağçeşmespor: 4-0

İzmit Sanayi – Yuvacıkspor (Ert)

7. HAFTA PROGRAMI

Seka Doğan – Kirazpınar

Alikahya – Asarköy

Bağçeşme – Körfez Esen

Yuvacıkspor – Uzunçiftlik

Tavşancıl – İzmit Sanayi

Bugün 12:42 TSİ - Spor

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