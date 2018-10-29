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Doğantepe’ye çok yazık oldu! “0-1”

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Doğantepespor 6. maçında Maltepespor’uBaşiskele’de konuk etti.

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Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Doğantepespor 6. maçında Maltepespor’uBaşiskele’de konuk etti. Özellikle ikinci yarıda çok etkili olan ve adeta tek kale top oynayan Doğantepe bir türlü topu gol çizgisi üzerinden geçiremedi ve ilk yarıda yediği tek golle mağlup oldu. Maltepe’de geçen sezon Doğantepe forması giyen Ake ve Melih Kartal rakip olurken, İzmitli Emir Subaykan da sahaya 11’de çıktı. 

BİR ŞEYLER YAPILMALI

Forvetsiz mücadele eden Doğantepespor için bitmiş bir şey yok. Maddi anlamda zor günler geçiren takımın devre arasında dağılmaması için başta Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz olmak üzere birilerinin bir şeyler yapması gerekiyor. Sadece 3 takviye ile 3. Lig’e adım atacağına inanılan Doğantepe haftaya deplasmanda Gaziosmanpaşa ile karşılaşacak.

OVA GALİP, DERİNCE BERABERE, DERBENT MAĞLUP

9. Grup’ta Çayırovaspor, düşme hattındaki Kütahya Çamlıca karşısında 2-1’lik galibiyet elde etti. Belediye Derince zorlu Kütahyaspordeplasmanında 0-0 berabere kaldı, Derbent ise Vefa’dan 3-1’lik yenilgi ile döndü. Yarın Belediye Derince erteleme maçında Sultangazi’yi ağırlayacak. Erdem ÖVÜÇ

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DOĞANTEPESPOR: 0 MALTEPESPOR: 1

STAT: Arslan Kulaksız (BAL 9. Grup)

HAKEMLER:Alper Cesur***, Mahmut Uncu***,Oğuzhan Yazır***

DOĞANTEPESPOR:GodspowerSomson***, Kadir***, Ercan***(Dk. 86 Emrah?)  Volkan***, Taha**, Uygar** (Dk. 64 Oğuzhan*), Samet** (Dk. 46 Sami***) İsmail***, İbrahim**, Gökhan**, İshak**

MALTEPESPOR: Emre***, Fırat***, Oğuz***, IkechukwuEmmanuelOkorie****, Serhat*** Melih Kartal**(Dk. 62 Ali**) , Levent***, Samet**(Dk. 81 Eren**) , Anıl***, Emir Subaykan*** (Dk. 78 Mustafa**) Metin***

GOLLER: Dk.27 Anıl (Maltepespor)

Bugün 12:44 TSİ - Spor

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