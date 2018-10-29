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Bugün 13:56 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:58 TSİ )

Oyuna gelmeyelim!

Cizrespor taraftarının yaratmaya çalıştığı gerilim artıyor. Kocaelispor tarafı oyuna gelinmemesi konusunda camiayı uyarıyor.

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Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Diyarbakır maçından çıktıktan sonra yapılan paylaşımı Cizre sitesinde okudum ve direk sayfa yönetimine “Ortamı germeyin” diye bir mesaj attım. Kimseye, Cizre halkına laf etmem, etmeyeceğimde. Yapmaya çalıştıkları “Yasak getirmek” bu çok net.

BEKLEYİP GÖRECEĞİZ

Bütün gün görüşmeler yaptım. Bekleyip göreceğiz. Gün boyu kardeşlerim, camiam, taraftarımızın yoğun bir şekilde Cizre’de olmak istemelerini anlıyorum. Desteklerine teşekkür ediyorum. Şunu net anladım. Yolumuz doğru, çizgimiz eğri değil. Belki kimileri rahatsız oluyor ama Enver Güler, arkadaşları ve kardeşleri böyle yürüyor.

KİMSE DİYEMEZ!

Kimseden ne korkarız nede boyun bükeriz. Kimse “Bize gelmeyin” diyemez. Biz nereye istersek oraya gideriz. Hodri Meydan’a dil uzatmaya ne haddiniz, ne gücünüz,nede çapınız yeter. Bir bardak su vermeyip “Verdik” deyip üstümüzdeki polarlara kadar binalardaki halka hediye ettik.

ABİLERİNİZ DOĞRU ANLATSIN

Atkımızı,pişmaniyemizi verdik, siz ne yaptınız? Çıksınlar tribündeki abileriniz doğru anlatsın. Bana telefonda anlattığınız gibi anlatın. Futbolcularımızdan, sayın başkana kadar küfür kafir. Şimdi sizi uyarıyoruz. Bize kimse tribün adabını edebini öğretmeye kalkmasın. Hele siz hiç!

HESABINI AĞIR SORARIZ

Bu toplara girmeyin. Biz kurala uyarız gelinecekse de aslanlar gibi kardeşlerimizi alır geliriz, kimseden icazet almayız! Şunuda unutmayın… Futbolcularımızın kazayla forması yırtılsın, size hesabını çok ağır sorarız! Demedi demeyin..! Yaşasın şehrine, armasına çıkarsızca sahip çıkan tribünün onurlu çocukları!

Bugün 13:56 TSİ - Spor

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