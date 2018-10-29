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İlimtepe çok yüksekten UÇUYOR!

Kocaeli ibretlik bir takıma sahip… Bu takım Körfez ilçesinde yer alıyor. Bilinenin aksine proje takımı değil… Amaçları gençlere hizmet.

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Kocaeli ibretlik bir takıma sahip… Bu takım Körfez ilçesinde yer alıyor. Bilinenin aksine proje takımı değil… Amaçları gençlere hizmet. Adı İlimtepe Futbol Kulübü… Geçen sezon Süper Play-Off’ta yer aldılar, bu sezona ise 6’da 6 yaparak harika başladılar. Takımdaki futbolcuların hemen hemen tamamı üniversite öğrencisi. Aralarında Matematik, Bilgisayar ve Elektronik mühendisleri bile var. Çok komik paralara ter döküyorlar. Tabiri caizse harçlıklarını çıkarıyorlar.

SERVİS YOK, YEMEK YOK

Futbolcuların servisleri yok ve zaman zaman gönüllülerin sahibi olduğu araçların bagajlarında evlerine bırakılıyor. Düzenli beslenmeleri de yok. Sadece maç yemeği… Sponsor bulurlarsa, nadir de olsa akşam yemeğinde bir araya geliyorlar.Bazen de Metin Özkan takıma dürüm ısmarlıyor.

HER HAFTA 900 KİLOMETRE!

Bazı futbolcular il dışında okuyor ve maçlar için uzaklardan İzmit’e geliyor. O futbolculardan birisi de Nihat Sonsöz…Nihat’ın okuluManisa’da. Her hafta 450 kilometre yol kat ediyor, maça çıkıyor ve golleri sıraladıktan sonra Manisa’ya dönüyor. Kısacası haftalık 900 kilometre… Nihat, 4-1 kazanılan Değirmendere’ye2, önceki gün de 3-0 kazanılan KartepeBelediyespor maçında da gollerin tamamının altına imza attı.

METİN ÖZKAN KURDU

Takımı 2 buçuk yıl önce Fenerbahçe’nin eski futbolcusu, uzun yıllar Körfez’de ikamet eden Metin Özkan kurdu. Mali anlamda tek finansör o. Biraz da yöneticiler ve yakın dostları takıma katkı sunuyor. Asılsız iddialar, iğrenç iftiralar canını sıksa da,  Özkan sadece işine bakıyor. Sabit geliri olmayan takımı teknik adamı Hüseyin Aldırmaz… Sadece teknik adamlık yapmıyor. Tüm evrak işlemlerinden ve malzemelerden sorumlu. Takımı gol atsa da sevinmiyor “Dışarıya çıkan top geldi mi?” diyor.

YÜREĞİ ÇOK GENİŞ BİR AİLE

Kocaeli’de birçok kulüp mali anlamda kriz yaşıyor. Kimisi ligden çekiliyor, kimisi futbolculara verdiği sözleri tutmadığı için mahcup oluyor. Kimisinin ise bir eli yağda diğer balda olmasına rağmen bir adım boyu yol gidemiyor.Ancak Metin Özkan’ın kurduğu İlimtepe Futbol Kulübü’nü diğer kulüplerden ayıran bir husus var. Onlar sayıları az olsa da yüreği çok ama çok geniş bir aile… İşte bütün mesele bu..!

Haber – Erdem ÖVÜÇ

Foto – Ahmet AKAY

Bugün 13:57 TSİ - Spor

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