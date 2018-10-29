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Kadroda nasıl bir değişikliğe gidilebilir?

Kocaelispor’u artık tüm takımlar ezberledi. Yıllardır birlikte forma giyen futbolcu grubunun artıları ve eksileri net bir şekilde biliniyor. Rakipler takımın yumuşak karnından baskı kurarken hiç geri adım atmıyor.

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GÜNDOĞDU’NUN TERCİHLERİ

Peki Yeşil Siyahlılarda teknik adam Galip Gündoğdu ne yapmalı, özellikle deplasman maçlarındaki silik görüntüye karşı nasıl bir reaksiyon göstermeli?Elinde kısıtlı bir malzemesi bulunan Galip Gündoğdu klasikleşmiş Volkan, Fatih, Kemal, Başak, Keten, Mert, Mesut, Sefa, Süleyman, Hamza ve Sinan tertibi ile maça başlıyor. Hamleleri ise Gökdeniz, zaman zaman Rıza ve skora göre Onur Öztonga…

KETEN ÖNDE OYNAYABİLİR

Belki de kilit nokta Kadir Öge’nin iyileşmesi. Bu hafta itibari ile takımla birlikte çalışmalara başlayan Öge’nin iki hafta sonraki Bayburt maçında takımdaki yerini alması bekleniyor. Sol beke monte edilecek Kadir burayı dolduracak, burada oynayan Ali Keten ile ilgili orta saha projesi oluşturulabilir. Kısacası Keten, orta sahada hatta forvete yakın bölgede değerlendirilebilecek futbolcular arasında geliyor.

HAMLE ADAMI FORMÜLÜ

Zaman zaman ileri çıkışlarında etkili olan Keten “Ben stoperim” dese de önceki takımlarında ofans hattında yer aldı. Maç içinde yaptıkları ile ön alanda da oynayabileceğini ortaya koyan futbolcunun adam eksiltme yeteneği de bulunuyor. Bir diğer düşünce kaliteli ayakları hamle adamı olarak değerlendirmek. Geriye düşüldüğünde ve oyunun sıkıştığı anlarda yapılan hamleler yeterli olmuyor, hamle gücümüz için as kadrodan 1 ya da 2 futbolcu kritik maçlarda hamle adamı olarak değerlendirilebilir.

HEDEF MİNİMUM 30 PUAN

İlk devrenin sona ermesine 7 hafta kaldı. Ceza ve sakatlıklar olacak. Çünkü futbolun doğasında bu var. Kalan sürede hedef minimum 30 puan. İç sahada kayıp verilmezse bu hedef tutar. Fark yaratacak olan husus ise deplasman performansı. Taraftarın önemli bir kısmı devre arasında transferin açılmasını istiyor. Ancak yönetim “Borcumuz sıfırlanmadan olmaz” diye diretiyor. Sonuç olarak, ya alt yapıdan gelecek olan futbolcular takıma direk katkı sağlayacak ya da transfer açılacak. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 13:58 TSİ - Spor

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Yorumlar

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Cem Andaç - Erdem övüç yapmayın bakın sırf bu yüzden maşukiyeli hayrettinin gazetesini okumuyoruz taktik verip aklı sıra Galip gündoğduya kadro tercihleri uyarıları yapan iflah olmaz yorumcu yüzünden sizin gazetenizi takip ediyoruz,sevilmeyen spor emekçisi olmak istemiyorsanız hayrettin gibi olmayın gerçekten çok itici oluyorsunuz.

Yanıtla . 1Beğen 29 Ekim 14:16

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