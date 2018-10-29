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Bugün 14:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:38 TSİ )

Başkan Sabri Yıldız masaya yumruğunu vurdu! “0-3”

Süper Amatör Lig B Grubu’nda sezona istediği gibi başlayamayan Bekirderespor zorlu deplasmanda Sırrıpaşa Futbol Kulübü’nü 3-0 mağlup etti.

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İlk yarısı golsüz sona eren maçta Bekirdere adına gollerin birini oyuna ikinci yarıda giren ve aynı zamanda kulübün başkanı olan Sabri Yıldız attı. Diğer iki golü ise maçı yıldızı Harun kaydetti.

SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Sezon başından beri iyi futbolunu bir türlü puanlarla süsleyemeyen ve Sırrıpaşa’yı mağlup ederek sezondaki ilk galibiyetine ulaşan Bekirdere ekibinde Başkan Yıldız adeta masaya yumruğunu vururken, Sarı Siyahlı ekip hafta arasında karşı karşıya gelecekleri lider İlimtepe maçı öncesi moral buldu.  Bekirderespor bu galibiyetle puanı 4 çıkardı, Derince ekibi Sırrıpaşa ise 8 puanda kaldı. Bu arada mücadelenin 59. dakikada Cenk rakibinin darbesi sol ayağından sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet AKAY

DERİNCE SIRRIPAŞA FK: 0 BEKİRDERESPOR: 3

STAT: Derince (Süper Lig B)

HAKEMLER: Bekir Samet Başköy***, Ramazan Sönmez***, Ertuğrul Balta***

SIRRIPAŞA FK: Melih**, Ömer** (Emre**), Cenk** (Melih Kamil**), Erkan**, Yavuzhan**, Uğur** (Burak**), Yasin**, Yunus Boyaplar**, Onur***, Yunus Şahin**, Emirhan**

BEKİRDERESPOR: Aziz***, Kaan***, Doğancan***, Burak***, Serdar***, Onur*** (Volkan**), Cem***, Fuat***, Fatih***, Harun**** (Mert**), Hayrettin*** (Sabri****)

GOLLER: Dk. 74 ve 81 Harun, Dk. 76 Sabri (Bekirdere)

Bugün 14:00 TSİ - Spor

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