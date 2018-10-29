Başkan Sabri Yıldız masaya yumruğunu vurdu! “0-3”

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Bekirdere adına gollerin birini oyuna ikinci yarıda giren ve aynı zamanda kulübün başkanı olan Sabri Yıldız attı. Diğer iki golü ise maçı yıldızı Harun kaydetti.
SEZONUN İLK GALİBİYETİ
Sezon başından beri iyi futbolunu bir türlü puanlarla süsleyemeyen ve Sırrıpaşa’yı mağlup ederek sezondaki ilk galibiyetine ulaşan Bekirdere ekibinde Başkan Yıldız adeta masaya yumruğunu vururken, Sarı Siyahlı ekip hafta arasında karşı karşıya gelecekleri lider İlimtepe maçı öncesi moral buldu. Bekirderespor bu galibiyetle puanı 4 çıkardı, Derince ekibi Sırrıpaşa ise 8 puanda kaldı. Bu arada mücadelenin 59. dakikada Cenk rakibinin darbesi sol ayağından sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet AKAY
DERİNCE SIRRIPAŞA FK: 0 BEKİRDERESPOR: 3
STAT: Derince (Süper Lig B)
HAKEMLER: Bekir Samet Başköy***, Ramazan Sönmez***, Ertuğrul Balta***
SIRRIPAŞA FK: Melih**, Ömer** (Emre**), Cenk** (Melih Kamil**), Erkan**, Yavuzhan**, Uğur** (Burak**), Yasin**, Yunus Boyaplar**, Onur***, Yunus Şahin**, Emirhan**
BEKİRDERESPOR: Aziz***, Kaan***, Doğancan***, Burak***, Serdar***, Onur*** (Volkan**), Cem***, Fuat***, Fatih***, Harun**** (Mert**), Hayrettin*** (Sabri****)
GOLLER: Dk. 74 ve 81 Harun, Dk. 76 Sabri (Bekirdere)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz