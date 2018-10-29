Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi 2. Grup’ta mücadele eden KartepeBelediyespor çok iyi gidiyor. 5. maçında güçlü Ziraat Bankası’nı 25-15, 25-19 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup eden ekibimiz 5’te 5 yaptı. Kağıtspor ise deplasmanda Anadolu Voleybol’u 18-25, 15-25 ve 29-31’lik set skorları ile 3-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetine uzandı.
Bugün 14:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
5x5 Kartepe!
Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi 2. Grup’ta mücadele eden KartepeBelediyespor çok iyi gidiyor.
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Bugün 14:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz