5x5 Kartepe!

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi 2. Grup’ta mücadele eden KartepeBelediyespor çok iyi gidiyor. 5. maçında güçlü Ziraat Bankası’nı 25-15, 25-19 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup eden ekibimiz 5’te 5 yaptı. Kağıtspor ise deplasmanda Anadolu Voleybol’u 18-25, 15-25 ve 29-31’lik set skorları ile 3-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetine uzandı.