Değirmenci, Kocaeli halkına Bingöl’ü çok iyi tanıttık

Dernek yönetim kurulu üyesi Asya Börek Kafe’nin sahibi Şinasi Okuş’un ev sahipliğinde gerçekleşen programa Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci, Dernek Genel Sekreteri Emin Kuş ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Değirmenci, Cumhuriyetin 95’inci yıl dönümü nedeniyle basın mensuplarına ise Türk Bayrağı ve Türk Bayrağı rozeti hediye etti.

DEĞİRMENCİ, ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİ

Öncelikle Tunceli Nazimiye kırsalında donarak şehit olan iki askerimize Cenabı Allah'tan rahmet, yakınları ve Türk Milletine başsağlığı diliyorum diyerek sözlerine başlayan Değirmenci,” Milletimizin başı sağ olsun.93 yıl önce Sarıkamış Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik gibi onlarda Sarıkamış şehitlerinin kaderini paylaştı” dedi.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

Cumhuriyetimizin 95. Kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu yolda canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum diyerek sözlerine devam eden Başkan Değirmenci,”Anadolu Kocaeli’de Bingöl Tanıtım günleri etkinliğimizin memleketimize ve Kocaeli’de etkinliğimizi gerçekleştirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere, bizleri yalnız bırakmayan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Dr. Cevdet Yılmaz’a, Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Çoşkun'a Bingöl Milletvekilimiz Sn. Fevzi Berdibek’e, Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık’a, Radiye Sezer Katırcıoğlu’na, Cemil Yaman’a,, İlyas Şeker’e Kocaeli Valimiz Hüseyin Aksoy’a, Bingöl Valimiz Ali Mantı’ya, Bingöl Vali Yardımcısı Taner Bolat’a, Merkez Valisi Musa Işın’a, Bingöl Belediyesi Başkanı Yücel Barakgazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. İbrahim Çapak’a, Bingöl Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Ayas'a,Kocaeli Ticaret Odası Başkanımız Necmi Bulut',a Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Abdulvahap Yoğunlu'ya, İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan’a, Dilovası Belediye Başkanı Sn. Ali Toltar’a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’a, İzmit Kaymakamı, Ersin Emiroğlu başta olmak üzere Bingöl’den Kocaeli’ne gelen kent protokolüne, hemşehrilerimize ve tüm STK başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

HEMŞEHRİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bingöl Tanıtım Günlerinin kusursuz geçmesi için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Başkan Değirmenci, “Bin 300 kilometre mesafe kat edip gelen esnafımıza ve Bingöl’deki vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Artvin ve Rize’den günlerinden sonra Kocaeli’de Bingölümüzü tanıttık. Yönetim kurulu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. 5 aylık süreçte yüzlerce kilometre kat ettik. Gecesini gündüzüne katan mutfaktaki arkadaşlarımıza ve birçok yöresel yemeği yapan kadınlarımıza, yağmur çamur demeden çalışan gençlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Kocaeli ve Bingöl bağlarını güçlü hale getirmek için uğraştık. O yüzden Kocaeli’de ki hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TİCARETİ ARKA PLANA ATTIK

Amaçlarının Bingöl’ü tanıtmak olduğunu söyleyen ve ticareti arka plana attık diyen Değirmenci,”Yüzde 60’ın üzerinde kamu ve kurumsal kurumlara yer verdik. Esnaf sayımız yeterliydi ama yine de seçici davrandık. Muhakkak eksiğimiz vardır. Ama bu bir ilktir. Hazırlanma aşaması tahmin etmediğimiz kadar zor bir süreçti” ifadelerini kullandı. Değirmenci’nin ardından konuşan Derneğin Genel Sekreteri Emin Kuş, “Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye düşünüyorduk. Boyumuzu aşan bir işti ama Cevdet Yılmaz Beyle görüşünce herhalde yaparız dedik. Bütün organizasyonlarda sizleri yanımızda görmek bizi memnun ediyor ve bize güç veriyor” ifadelerini kullandı. Nurşah KÖSEOĞLU