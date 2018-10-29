CHP İl ve İzmit İlçe Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. Yıl dönümü dolayısıyla Yürüyüş Yolu üzerinde vatandaşlara İzmir Marşı, Gençlik Marşı ve Onuncu Yıl Marşı eşliğinde Nutuk, Türk bayrağı ve balon hediye etti. Gün boyu süren programa CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İl Gençlik Kolları Emre Andız, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök ve çok sayıda partili katıldı. Partililer, Yürüyüş Yolu üzerinde vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Selin BECER
Bugün 14:27 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:16 TSİ )
CHP’liler Yürüyüş Yolu’nu renklendirdi
CHP İl ve İzmit İlçe Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. Yıl dönümü dolayısıyla Yürüyüş Yolu üzerinde Nutuk, Türk bayrağı ve balon dağıttı.
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Bugün 14:27 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz