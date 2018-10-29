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Bugün 14:49 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:35 TSİ )

Siyasi rekabete bayram arası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânının katılımıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi liderlerle selamlaştı.

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Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

LİDERLER, ASLANLI YOL'DAN YÜRÜDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Anıtkabir'deki Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde Ay Yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN NOT: AÇILIŞ YAPARAK KUTLUYORUZ

Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, şunları yazdı: "Cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yıldönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurunuzdayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü, dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun."

LİDERLERLE SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'e gelişinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaştı. Ardından Erdoğan, Anıtkabir'e gelişinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaştı. Erdoğan, Anıtkabir'e gelişinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de elini sıktı.

Bugün 14:49 TSİ - Siyaset

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