Feci kazada ölen 2 kişi Gümüşhane'de toprağa verildi

Kandıra ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında polis memuru Yunus Emre Gökkaya, eşi ve kayınvalidesinin yanı sıra aynı araçta bulunan ve olay yerinde vefat eden annesi Nafize ve kardeşi Murat Atilla Gökkaya'nın cenazesi dün gece memleketleri Kelkit ilçesine getirildi. Anne ve oğlunun cenazeleri öğle vakti ilçe merkezindeki evlerinden alınarak Küçük Cami'ye getirildi. Burada oğulları, eşi ve gelinini kaybeden baba Hayrettin Gökkaya taziyeleri kabul etti. Cenazeler öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kelkit Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, Kelkit İlçe Emniyet Müdürü Şahin Dizman ile vatandaşlar katıldı.

3 kişinin cenazesi Kandıra'da toprağa verildi

Önceki gün polis memuru Yunus Emre Gökkaya yönetimindeki 34 ZY 7069 plakalı otomobil Kandıra istikametine giderken D-605 karayolu Dalca Mahallesi mevki'inde karşı yönden gelen Tezcan Çıbık idaresindeki 54 D 6290 plakalı otomobille çarpışmış, kazada polis memuru Yunus Emre Gökkaya hastanede, eşi Merve, annesi Nafize, kardeşi Murat Atilla Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada yaşamını yitiren polis memuru ile eşi ve kayınvalidesinin cenazeleri dün Kandıra Merkez Şefik Camisi'nde öğle vakti kılınan namazının ardından Kandıra Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.