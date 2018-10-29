CHP İlçe Sekreteri, muhtar adayı oldu

CHP İzmit İlçe Örgütünde İlçe Sekreterliği görevinde bulunan Arda Başaran Hacı Hasan Mahallesi muhtar adayı oldu. Adaylığıyla ilgili konuşan Başaran Doğup büyüdüğümüz sosyal ve siyasal anlamda bir çok kazanım elde ettiğimiz mahallemize hizmet etmek amacıyla 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Hacı Hasan Mahallesi Muhtar Adayı olmaya karar verdim. Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile komşularımızı ziyaret edip 700 haneye Türk Bayrağı hediye ettim. Komşularımdan aldığım olumlu geri bildirimler sonucunda adaylık konusuna net karar vermiş bulunuyorum mevcut muhtarımıza ve aday olmayı düşünen herkese başarılar diliyorum Hacı Hasan Mahallemize yakışır bir şekilde süreci tamamlayacağız ifadelerini kullandı. Selin BECER