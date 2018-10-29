MHP lideri Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin ''Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP'de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır'' dedi.
Bugün 15:59 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:23 TSİ )
Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'i Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterecekler haberlerine yanıt verdi.
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Bugün 15:59 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz