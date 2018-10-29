AKP'de adaylar ne kadar ödeyecek?

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, yerel seçimlerde AKP’de büyükşehir belediye başkanlığına aday olanlardan 10 bin, illere aday olacaklardan 5 bin lira adaylık parası alınacak. Kadın adaylar ve engelliler ise söz konusu miktarın yarısını ödeyecek. Ücretler, başvuru yapılan il ve ilçe teşkilatına gelir kaydedilecek ve iade edilmeyecek. CHP’de de 1 Ekim’de başlayacak başvurularda büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayından 10 bin, nüfusu 100 bin ve üzeri il ve ilçeler için 7 bin 500 lira, nüfusu 15-50 bin olan ilçe ve belde belediye başkanlığı için 3 bin, nüfusu 15 binin altındakiler için 1500, nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerde belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği için ise 3 bin 500 lira ücret talep edileceği bildirilmişti. Öte yandan aday adaylığı için başvuracak kadın ve gençlerden belirlenen rakamların yarısınının talep edileceği, engelli, ‘şehit yakınları’ ve ‘gaziler’in ise herhangi bir ücret ödemeyeceği açıklanmıştı.