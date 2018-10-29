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Çocuk dolu otomobil kaza yaptı: 6 yaralı!

Darıca'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i çocuk 6 kişi yaralandı.

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Kaza öğlen saatlerinde Darıca İstasyon Mahallesi köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan Güneş yönetimindeki 41 UE 279 otomobil, istasyon kavşağında Ali Seviş yönetimindeki 34 HY 4341 plakalı bir başka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar da maddi hasar oluşurken araçlarda bulunan 5’i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekiciler ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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