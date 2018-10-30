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Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!

Derince'de çay ocağı işleten Bülent Sağdıç çenesinin altına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek intihar etti.

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Derince 60 Evler Yavuz Selim Mahallesinde ikamet eden ve Derince’de çay ocağı işletmecisi olan Bülent Sağdıç (42) isimli şahıs, kendi ikametinde pompalı tüfekle intihar etti. Sadıç’ın odasından gelen Silah sesi üzere odasına kontrole giden anne, oğlunu kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sağdıç’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bekar olan Sağdıç’ın cenazesi olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılamak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Sağdıç’ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sağdıç’ın cenazesi 60 Evler Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN 

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