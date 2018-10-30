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ÇYDD, 29 Ekim’i Cumhuriyet konseriyle kutladı

ÇYDD Kocaeli Şubesi her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlediği konserle kutladı.

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi Cumhuriyetin 95’inci yılını Sabancı Kültür Merkezinde düzenlediği konserle kutladı. Gerçekleştirilen etkinliğe İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl, ÇYDD Kocaeli kurucu Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, Yahya kaptan mahalle muhtarı Ahmet Mirzaoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gerçekleştirilen program öncesi salona gelen konuklara Türk bayrakları dağıtılırken, ÇYDD Kocaeli Şubesi öğretmen Mualla Eke eğitim evinde kurs alan 35 çocuktan oluşan koro dinleyicilere Cumhuriyet konulu bir dinleti gerçekleştirdi.

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Program ilk olarak söz alan ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95’inci yılını karma resim sergisi, cumhuriyet sergimiz ve çocuklarımızın korusu olan cumhuriyet coşkusuyla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Cumhuriyet fazilettir, kadın-erkek eşitliğidir. Cumhuriyet adalet ve bilimdir. Cumhuriyetin kazanımları saymakla bitmez. Hepimizin bu cumhuriyete borcu var. Atalarımızı bizlerden tek isteği cumhuriyetin geliştirilip korunmasıdır. Çağdaş topluma ulaşmanın anahtarı budur. Yarınların daha iyi olması için herkesin sorumluluğu vardır. Atatürk’e kişisel olarak kendimi çok borçlu hissediyorum. Ben kadın olarak burada konuşabiliyorsam bunu Atatürk’e borçluyum. Son olarak derneğimizi kuran Türkan Saylan ve kurucu üyelerimizi saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı. Ahmet HAZER

Bugün 09:22 TSİ - Kültür-Sanat

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