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Motosiklet tutkunları, Cumhuriyet için sürdü

Kocaeli’de bir araya gelen motosiklet tutkunları, motosikletlerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sürdüler.

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Kocaeli’de motosiklet tutkunları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir araya geldi. Kocaeli Motosiklet Topluluğu tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kortejine Türk Chopper Motosiklet Kulübü, Kocaeli Üniversitesi Motosiklet Kulübü, Gebze Motosiklet Kulübü ve Derince Motosiklet Kulübü üyeleri olmak üzere çok sayıda motosiklet sürücüsü katıldı. İzmit’te yüzlerce motosiklet tutkunun katılımı ile oluşturulan kortej, kornalar ve marşlar eşliğinde kent merkezinde tur attı. Motosiklet tutkunları tarafından oluşturulan korteji gören çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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Yorumlar

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Mülayim Çoksert - Şov yapmakta üstümüze yoktur,gösterişi de pek severiz....Gürültü çıkartmaktan , başkalarına rahatsızlık vermekten haz duyarız....Ne Mutlu Türküm diyene....

Yanıtla . 0Beğen 30 Ekim 11:35

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