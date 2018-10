İzmit'te Cumhuriyet coşkusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95.’nci yılı kutlamalarına coşku ve anlam katmak için İzmit Milli İrade Meydanı’nda iki gün boyunca Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali düzenledi. Lise ve üniversite gençliğinin yer aldığı festivalde etkinlikler, gösteriler ve tanınmış sanatçılar konserleriyle Cumhuriyet coşkusuna renk kattı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen festival, fener alayı sonrasında on binlerce gencin alanı doldurduğu Fettah Can konseriyle sona erdi.

Festivale katılım yoğun oldu

28 Ekim’de başlayan festival saat 10.00’da gençlere kapılarını açtı. Cumhuriyet Koşusu’nun ardından festivalin açılışını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra festival alanına Genel Sekreter İlhan Bayram, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, AK Parti İl Gençlik Kolları Emre Kahraman ve yönetimi katılım gösterdi. Tüm alanı gezen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu gençlerle birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Gençler doyasıya eğlendi

İki gün süren festivalde etkinlikler arasında gençlerden oluşan amatör müzik grupları sahne aldı. Ayrıca alanda karaoke, halat çekme, graffiti, tırmanma duvarı, bungee jumping ve eski sokak oyunlarının oynanabileceği alanlar oluşturuldu. Özellikle bungee jumping ve karaoke etkinliklerinde uzun kuruklar oluşurken “Cumhuriyeti biz böyle kazandık, ilelebet yaşatacağız” temalı muhteşem grafiti eserine festivale katılan tüm gençler bir iz bıraktı.

Festivalde çok sayıda konser düzenlendi

Festival boyunca Gripin, Fettah Can, Kolpa, Resul Aydemir, Aydilge ve Ekin Uzunlar konserleri Cumhuriyet kutlamalarına renk kattı. Ayrıca Ceyhun Yılmaz, Odun Herif-Çabi Argostroloji, Veysel Zaloğlu söyleşileriyle kutlamalarda gençlerle buluştu. Kıvanç&Burak illüzyon gösterileriyle gençleri büyülerken ve Serkan Kılıç’ın beatbox şovu ile festivale damga vurdu.

Gebze’de de konserler verildi

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali sadece İzmit ile sınırlı kalmadı. 28 Ekim Pazar akşamı festival kapsamında Gebze’de sanatçı Oğuzhan Koç, Cumhuriyet coşkusunu hayranları ile birlikte yaşadı. Oğuzhan Koç konserine Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi.

Binlerce genç, Cumhuriyet için yürüdü

Festivalin ikinci günü olan 29 Ekim Pazar günü gençler Cumhuriyet Bayramı’na anlam ve coşku katmak için Cumhuriyet ve Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirdi. Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş, Milli İrade Meydanı’na kadar devam etti. Yürüyüşe AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Macit Zeybek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, büyükşehir yetkilileri, vatandaşlar ve binlerce genç katıldı. Gençler ellerinde meşaleler ve Türk Bayraklarıyla Milli İrade Meydanı’na kadar yürüdü.

Koruyucusu biz olacağız

Fener Alayı Yürüyüşü sonrası alanda bulunan on binlerce gence seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Güzel ülkemin en güzel şehirlerinden biri olan Kocaelimizin güzel gençleri… Öncelikle hepinizi Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlamaları münasebetiyle sevgiyle selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Büyük Atatürk “Cumhuriyeti biz kurduk, sizler koruyacaksınız” diyor. Cumhuriyetin koruyucusu biz olacağız. Cumhuriyet demek fazilet, erdem, kalkınma, güven, mutluluk, onur insanca yaşamak demektir” dedi.

Festival Fettah Can Konseri ile sona erdi. Konuşmaların ardından festival Fettah Can konseri ile devam etti. On binlerce gencin alanı doldurduğu konserde, Fettah Can’ın sevilen şarkılarıyla sona erdi.