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Bugün 09:53 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 09:56 TSİ )

100 sanatçı 100 eser "Cumhuriyet"te buluştu

Cumhuriyetimizin 95’inci yıl dönümü kapsamında Tarihi Tren Gar Binası Sergi Salonunda 100 sanatçı ve 100 eserden oluşan Cumhuriyet Karma Sergisi, Vali Hüseyin Aksoy’un katılımıyla açıldı.

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Kocaeli Valiliği desteği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ayrık Otu Plastik Sanatlar Grubu işbirliğinde Cumhuriyetimizin 95’inci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen  “Cumhuriyet 2018 Karma Sergisi” Tarihi Tren Gar Binası Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Hanım, İl Kültür ve Turizm Müdür Adnan Zamburkan, birim müdürleri çalışanlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

5 KASIM TARİHİNE KADAR AÇIK

Sergide; 100 sanatçı ve Türkiye genelinde görev yapan akademisyenler, ulusal ve uluslararası alanda profesyonel sanatçıların yer aldığı heykel, seramik, fotoğraf, baskı resim ve resimlerden oluşan 100 eser sanatseverlerle buluştu. Açılış için Tolga ve Tuğçe ikilisinin hazırlamış olduğu Tango gösterisi de büyük beğeni topladı. Sergide 100 sanatçı adına Vali Hüseyin Aksoy, Nilgün Keskin Şener’e katılım ve teşekkür belgesini takdim etti.  Cumhuriyet Sergisi 5 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.

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Bugün 09:53 TSİ - Kültür-Sanat

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