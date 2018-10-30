30 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan aday adayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 1 yıl önce Gölcük Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olacağını açıklayan Ezgin Aydın çalışmalarına Gölcük esnafını ziyaret ederek başladı. Esnafı gezerek sorun ve dertlerini dinleyen Aydın, "Büyük bir hayal kırıklığı ile dile getirmem gerekirse insanların en büyük sıkıntı yöneticilerin özellikle 5-6 yıldır kendilerinden çok uzak ve ulaşılmaz olmaları. Biz çok şey istemiyoruz gönlümüze girsinler bizim derdimizi dinlesinler diyorlar. Bizim çıktığımız bu yolda başarılar dilediler ve şuanda bir şey demediklerini ama sandıkta gereken cevabı vereceklerine söz verdiler. Bende Gölcük esnafı ve vatandaşları adına siyasi parti temsilcilerine bir kaç şey söylemek istiyorum . İnsanların gönlünü yapmayan temsilciler bina yapmakla güzel anılmazlar. Önce memleketinde bulunan insanların gönlüne girmek gerektir, sonrasın da zaten binalar dikilir" dedi.
Bugün 10:07 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:02 TSİ )
Gölcük Belediye Başkanlığı için bağımsız aday: Ezgin Aydın
30 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan aday adayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 1 yıl önce Gölcük Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olacağını açıklayan Ezgin Aydın çalışmalarına Gölcük esnafını ziyaret ederek başladı.
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Bugün 10:07 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(2 )
Yolcu - İnşallah Gürcü değildir.Zira Gölcük Gürcü Başkanlara doydu 30 senedir.Hiç hizmet yapmıyorlar,sadece Gürcüleri para kazandırıyorlar ve sadece Gürcüleri işe yerleştiriyorlar.Bu arada Başkan ve yardımcılarıda köşe oluyor.Soruyorum,Gölcük Belediyesinde Gürcü olmayan bir Başkan Yardımcısı varmı...Cevap...YOK...
Gölcüklü - Adamsın Ezgin AYDIN !!!
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