Kağıtçı’da dev maç: K.Güneş – Karamürsel

Haftanın maçı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Grupta bileği bükülmeyen ve Cem Baki döneminde 17 galibiyet, 2 de beraberlik elde ederek kırılması güç bir rekora imza atan Karamürselspor’la, genç, diri, koşan, ısıran bir takım olan Kocaeli Güneşspor 3 puan mücadelesi verecek.

MAÇI ZAFER PESEN YÖNETECEK

Her iki takım da son maçlarını kazandı. Karamürsel zorlu Çınarlı maçını Enes Metin’in golü ile 1-0 kazandı. Kocaeli Güneş ise Diliskelesi deplasmanından 3-1’lik zaferle döndü. Grupta 2 ve 3. sıradaki takımların yeteneklerini sahaya yansıtacağı mücadelenin nefes keseceği muhakkak. Saat 19.15’te başlayacak olan maçı Zafer Pesen, Mustafa Kırbaş ve Hakan Dursun hakem üçlüsü yönetecek. Erdem ÖVÜÇ