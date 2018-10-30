Bağdat kazanırsa potaya girer

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşmasına rağmen her maç sahaya karakter koyan Bağdatspor, Cephanelik Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak maçı kazanıp kendisini Play-Off hattına atmak istiyor. Hafta sonu Kocaeli Güneşspor karşısında sahadan 3-1’lik yenilgi ile ayrılan ve maddi anlamda zor günler geçiren Diliskelesi’nde hedef en kötü 1 puanla evine gitmek. Karşılaşmayı Cankut Gönenç yönetecek, yardımcıları Emre Şehirli ve Oğuz Solak olacak.