Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşmasına rağmen her maç sahaya karakter koyan Bağdatspor, Cephanelik Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak maçı kazanıp kendisini Play-Off hattına atmak istiyor. Hafta sonu Kocaeli Güneşspor karşısında sahadan 3-1’lik yenilgi ile ayrılan ve maddi anlamda zor günler geçiren Diliskelesi’nde hedef en kötü 1 puanla evine gitmek. Karşılaşmayı Cankut Gönenç yönetecek, yardımcıları Emre Şehirli ve Oğuz Solak olacak.
Bugün 10:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:26 TSİ )
Bağdat kazanırsa potaya girer
Süper Amatör Lig A Grubu’nda Bağdatspor’un yarın akşamki rakibi Diliskelesi olacak.
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Bugün 10:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz