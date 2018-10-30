Kavaklı Stadı’nda çok kritik bir maç oynanacak. Son maçında Derincespor’u zor da olsa 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren İhsaniyespor’un rakibi son haftayı bay geçen ve dinlenen Arslanbey Gençlerbirliği olacak. Gölcük’teki maç saat 19.15’te başlayacak ve karşılaşmada Mehmet Güngör, Abdullah Yalçınkaya, Keremşah Balbay hakem üçlüsü görev alacak. Revire dönen İhsaniyespor 6 maçta topladığı 13 puan ile lider, rakibi Arslanbey Gençlerbirliği ise 5 maçta topladığı 7 puan ile 6. sırada bulunuyor.
Bugün 10:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:27 TSİ )
İhsaniye mi Arslanbey mi?
Kavaklı Stadı’nda çok kritik bir maç oynanacak.
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Bugün 10:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz