Süper Amatör Lig A Grubu’nda Derince’de zorlu bir maç var. Son maçında Karamürselspor’a 1-0 mağlup ederek taraftarını üzen Çınarlıspor, maçlarını 2 yıldır Derince sınırları dışında oynamak zorunda kalan ve maddi kriz ile uzun süre boğuşan Derincespor’u konuk edecek. Derince Suni Çim Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmada Tolga Güldibi, Mehmet Ali Vardar, Telat Özçelik hakem üçlüsü görev alacak.
Bugün 10:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:28 TSİ )
Derince’de derbi günü!
Süper Amatör Lig A Grubu’nda Derince’de zorlu bir maç var.
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Bugün 10:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz