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Kocaelispor için 8 günde 78 kuruş toplandı

Kocaelispor için "Efsane Geri Dönüyor" adı altında başlatılan yardım kampanyası sonucunda bugün itibariyle 155 bin 225 TL yardım toplandı. 8 gün önce açıklanan sayının 155 bin 224 TL olması ve bu sürede sadece 78 kuruş artış olması dikkat çekti.