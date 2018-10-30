Kocaelispor için 8 günde 78 kuruş toplandı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un ev sahipliğinde Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, siyasi parti il başkanları, oda başkanları, Kocaelispor Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı ile 13 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen Kocaelispor için "Efsane Geri Dönüyor" adı altında başlatılan yardım kampanyası sonucunda bugün itibariyle 155. 225,47 TL yardım toplandı. Geçen hafta açıklanan sayının üzerine sadece 78 kuruşluk artış olması dikkat çekti. Kocaeli Valiliğinden edilen bilgilere göre, kampanya 13 Kasım'da sona erecek.
Kocaelispor’a bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar için banka bilgileri şu şekilde:
Ziraat Bankası E-5 İzmit Şubesinde açılan 40176402-5039 Hesap No ve İBAN No: TR 160001002424401764025039
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz