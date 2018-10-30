İskeçe Türk Birliği, İzmit'i gezip gördü

İskeçe Türk Birliği (İTB), Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) İzmit Şubesi’nin 50’nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli’ye geldi. 30 kişiden oluşan İTB Heyeti ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘’Gez-Gör Kocaeli’’ programı ile İzmit’in tarihi ve kültürel mekânlarını gezdi.

İZMİT’İN TARİHİ YERLERİNİ GÖRDÜLER

Tarih koridorunda bulunan tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden heyet, rehberler eşliğindeki şehir gezisi kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti. Saat Kulesi, İzmit Gar Binası, Film Platosu ve Seka Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi’ni de gezen 30 kişilik İTB heyeti; daha sonra akşam yapılacak Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nin 50’nci kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldı.

BAŞVURMAK ÇOK KOLAY

Kenti tanıtan Gez-Gör Kocaeli programıyla şehrin bilim sanat, tarih ve kültürel mekânlarını gezmek isteyen vatandaşlar, en az 20 kişilik gruplar halinde gezdiriliyor. Gez- Gör Kocaeli turlarına katılabilmek için www.gezgorkocaeli.com adresindeki başvuru bölümünü doldurmak yeterli oluyor. Başvurular ayrıca 0 262 318 16 11 numaralı telefondan da alınıyor.