İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi dün Genel İdare Kurulu listesini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Kaan Yılmaz listeye girdi. Ayrıca Yılmaz’ın yardımcısı Berat Ebru Yücel de listeye giren bir diğer isim oldu.
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İYİ Parti Gençlik yönetimine Kocaeli'den iki isim
İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi Genel İdare Kurulu Listesi açıkladı. Açıklanan listede Kocaeli'den iki isim yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz