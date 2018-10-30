Derince'deki feci kazada ÖLÜ SAYISI ARTTI!

İzmit D-100 karayolu Kuruçeşme Şirintepe mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Bayram Salih Ekin, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre Derince yönünden İzmit istikametine seyir halinde olan Serkan Aktoprak (23) idaresindeki 20 JJ 191 plakalı jip, kendisi ile aynı istikamette gitmekte olan Mesut K. İdaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait yol temizleme aracına arkadan çarpmış, kazada jip içinde sıkışan sürücü Serkan Aktoprak ve yanında bulunan Tülin Duman (28) yaşamını yitirmişti. Araçta bulunan ve ağır yaralı olarak İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram Salih Ekin (24) ise tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ekin’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Yalova’nın Altınova İlçesi Akçukur köyünde toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bayram Salih Ekin

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