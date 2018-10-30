Veteranlara galibiyetle başladık: 3-1

Türkiye Marmara Veteranlar Federasyon Ligi’nde de ilk defa sahne alan Ogün Bağlantı Kocaeli Vetaranlar, rakibi Maltepe Masterler takımını 3-1 yenerek lige iyi başlangıç yaptı. Temsilcimizin gollerini Murat Tiraki, Serter Keskin ve Hasan Öztürk attı. Bu arada maçta rakibi ile kafa kafaya çarpışarak sakatlanan Erdinç Tuğralı bir süre görme kaybı yaşadı. Çok korkutan Tuğralı hemen Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada gözlerini açan Erdinç arkadaşlarını çok sevindirdi.