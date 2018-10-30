Türkiye Marmara Veteranlar Federasyon Ligi’nde de ilk defa sahne alan Ogün Bağlantı Kocaeli Vetaranlar, rakibi Maltepe Masterler takımını 3-1 yenerek lige iyi başlangıç yaptı. Temsilcimizin gollerini Murat Tiraki, Serter Keskin ve Hasan Öztürk attı. Bu arada maçta rakibi ile kafa kafaya çarpışarak sakatlanan Erdinç Tuğralı bir süre görme kaybı yaşadı. Çok korkutan Tuğralı hemen Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada gözlerini açan Erdinç arkadaşlarını çok sevindirdi.
Bugün 11:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:23 TSİ )
Veteranlara galibiyetle başladık: 3-1
Türkiye Marmara Veteranlar Federasyon Ligi’nde de ilk defa sahne alan Ogün Bağlantı Kocaeli Vetaranlar, rakibi Maltepe Masterler takımını 3-1 yenerek lige iyi başlangıç yaptı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:21 TSİ - Spor
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz