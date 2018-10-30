Spora başlayan Suriyeli çocukların neler kazanacağı ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Levent Atalı, “Onlar zaten zor koşullarda geldi ve daha yaşamlarını bile kuramadı. Nasıl spor yapacaklar?” gibi önyargılar var. İlk olarak göçmenlerin insani şartlarda yaşamlarını sağlamak zorundayız. Daha sonra kültür, sanat ve spora da zaten eğilimi olmaya başlıyor. Suriyeli çocukların serbest zamanlarını daha verimli geçirebilmeleri için spor yapmasını sağlamalıyız. Spor ve oyunlar kim olursa olsun ne yaşamış olursa olsun her şeyi unutturabilecek normalleştirebilecek bir güce sahip” dedi.
Bugün 11:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:26 TSİ )
Atalı: Suriyeli çocuklara spor yaptırmalıyız…
Her yıl ekim ayında düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin ikinci gününde “Yerel Entegrasyon” konulu sempozyum düzenlendi. Doç. Dr. Levent Atalı, Türkiye’de Suriyelilere sağlanan hizmetlerin spor yönü ile incelenmesi hakkında konuştu.
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Bugün 11:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz