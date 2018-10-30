Primler Güler Abla’dan…

1. Amatör Lig B Grubu’nda liderliğe yükselen yeni sezondaki hedefini bir kez daha Süper Amatör Lig olarak belirleyen Dilovası Belediyespor son maçında Kullarspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın 87. Dakikasına 2-1 önde girmesine rağmen Selim Kar’ın golüne engel olamayan Dilovası temsilcisi kaçan 2 puana çok üzülse de maç sonunda kendilerini sürpriz bekliyordu.

TERLERİ SOĞUMADAN

Kulübün yöneticilerinden Güler Sak karşılaşmanın ardından soyunma odasına girdi ve futbolculara alın terleri soğumadan primlerini dağıttı. Güler ablalarını gören futbolcular galip gelmemelerine karşın aldıkları primden ötürü kısa süreli bir şok yaşadı ardından moralleri yerine geldi ve Güler ablalarına teşekkür etti.