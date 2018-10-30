Mert Erçakır golle başladı

Kocaeli'nin başarılı golcüleri arasında yer alan ve yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta yer alan Edirne temsilcisi Uzunköprüspor ile anlaşan Mert Erçakır forma giydiği ilk maçta fileleri gördü. Mücadelenin son anlarında Bigaspor’a klas bir gol atan İzmitli futbolcu takımının 1 puan almasını sağlayan isimlerin başında geldi. Puanını 6’ya çıkaran Edirne ekibi haftaya deplasmanda Çerkezköy 1911’i konuk edecek.