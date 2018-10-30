Kocaeli'nin başarılı golcüleri arasında yer alan ve yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta yer alan Edirne temsilcisi Uzunköprüspor ile anlaşan Mert Erçakır forma giydiği ilk maçta fileleri gördü. Mücadelenin son anlarında Bigaspor’a klas bir gol atan İzmitli futbolcu takımının 1 puan almasını sağlayan isimlerin başında geldi. Puanını 6’ya çıkaran Edirne ekibi haftaya deplasmanda Çerkezköy 1911’i konuk edecek.
Bugün 11:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:27 TSİ )
Mert Erçakır golle başladı
Kocaeli'nin başarılı golcüleri arasında yer alan ve yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta yer alan Edirne temsilcisi Uzunköprüspor ile anlaşan Mert Erçakır forma giydiği ilk maçta fileleri gördü.
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Bugün 11:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz