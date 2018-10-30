Kocaelispor’un eski kaptanlarından Koray evleniyor

Kocaelispor’un eski futbolcularından ve kaptanlarından Koray Göksu hayatını Gülşen Hanım ile birleştiriyor. Genç çiftin düğünü 10 Kasım Cumartesi akşamı İzmit Merkez Bankası yanında yer alan Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. Kocaelispor’da stoper olarak forma giyen Koray, tüm eş, dost, akraba ve spor camiasını düğününe beklediğini ifade etti.