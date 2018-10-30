Kocaelispor’un eski futbolcularından ve kaptanlarından Koray Göksu hayatını Gülşen Hanım ile birleştiriyor. Genç çiftin düğünü 10 Kasım Cumartesi akşamı İzmit Merkez Bankası yanında yer alan Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. Kocaelispor’da stoper olarak forma giyen Koray, tüm eş, dost, akraba ve spor camiasını düğününe beklediğini ifade etti.
Bugün 11:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:28 TSİ )
Kocaelispor’un eski kaptanlarından Koray evleniyor
Kocaelispor’un eski futbolcularından ve kaptanlarından Koray Göksu hayatını Gülşen Hanım ile birleştiriyor.
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Bugün 11:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz