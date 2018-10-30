Kullarspor’dan “ÖZÜR” açıklaması

Kullarspor, Kartepe Belediyespor ile oynadığı U-17 Ligi D Grubu şampiyonluk maçını 3-2 kaybetti. Maalesef sporcularımız rakip sporculara saldırarak kulübümüze yakışmayan bir tavır sergilemiş ve bu durum camiamızı oldukça üzmüştür. Maçın hakemi Murat Ortanca’nın daha 16 yaşındaki sporcuların sahada olduğu bir müsabakayı katletmesi seyircilerimizi galeyana getirmiş ve adeta çileden çıkarmıştır.

GEREKLİ OLAN MÜDEHALEYİ YAPTIK

Her ne sebep olursa olsun sporcularımızın rakiplerine yapmış olduğu bu saldırı girişimi kulübümüz tarafından kabul edilemez ve konu ile ilgili yönetim kurulu olarak gerekli müdahale müsabaka sonunda tesislerimizde yapılmıştır. Yaşanan hadiselerden dolayı öncelikle Kartepe Belediyespor U-17 takımı sporcularından, teknik heyetinden, yönetim kurulu, Kartepe Belediyespor camiasından ve Kocaeli spor kamuoyundan özür diliyoruz.