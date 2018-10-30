İzmit Belediyespor İzci oymağı Kandıra Sarısu’da kamp yaptı. Muzaffer Gündüz liderliğindeki 30 kişilik izci grubu kampta doğa bilincini güçlendirmek ve acil durumlarda toplanma, organize olma konularında eğitim aldılar. Kampta ayrıca Dünya İzcilik Hareketi’nce her yıl gerçekleştirilen JOTA (Telsizle havada buluşma) etkinliği de gerçekleşti. İzmitli izciler, telsizle İtalya ve Portekizli izcilerle konuştular.
Bugün 11:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:29 TSİ )
İzcilerin kamp keyfi
İzmit Belediyespor İzci oymağı Kandıra Sarısu’da kamp yaptı.
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Bugün 11:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz