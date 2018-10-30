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Bilgi Küpü'nde 29 Ekim coşkusu

Eğitimin öncü kurumlarından olan Bilgi Küpü Koleji 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 95. yıla yakışır şekilde coşkuyla ve heyecanla muhteşem bir şekilde kutladı.

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Bu yıl cumhuriyetimizin 95. Kuruluş yılı olması münasebetiyle Bilgi Küpü Yeşilova Kampüs yerleşkesinde muazzam bir törenle kutlama töreni düzenlendi. Törende Bilgi Küpü öğretmenleri öğrencileri ve velileri hazır bulundu. Tören Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitler anısına saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı.  Sonrasında açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye Bilgi Küpü Anadolu ve Fen Lisesi müdiresi  Ayla KOÇAK gelerek günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi. Konuşmasında 95. Yaşını kutladığımız Cumhuriyetin Türkiye gençliği ve Türk milletinin ellerinde ilelebet payidar olacağının altını çizdi. Ve Bilgi Küpü Koleji’nin Türkiye’ye yakışır bir nesil yetiştirdiğini vurguladı. Tören öğrencilerin şiir okumaları ve koro dinletisiyle devam etti. 29 Ekim kutlamaları gelen misafirlerin coşkulu alkışlarıyla sık sık kesildi. Bilgi küpü öğrencilerinden oluşan jimnastik grubu da misafirlere cumhuriyet kulesi gösterisiyle duygu dolu anlar yaşattı.

Cumhuriyet Resepsiyonu

Kutlama töreni tüm gösterilerin bitmesinin ardından Bilgi Küpü Koleji lobi bölgesinde düzenlenen “Cumhuriyet Resepsiyonu” ile muhteşem şekilde devam etti. Gerçekleşen Cumhuriyet resepsiyonunda öğrenciler çaldıkları enstrümanlar ile konuklara güzel bir müzik dinletisi sundular. Resepsiyon vals gösterisi ve toplu fotoğraf çekimi ile adına yakışır şekilde son buldu. Konuklar ayrılırken okul yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

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Bugün 11:38 TSİ - Eğitim

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