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Bugün 11:44 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:46 TSİ )

Havuz problemini çözdük

Kocaeli pek çok ferdi branştaki sporcusuyla, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında başarılarla anılan bir şehir oldu.

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Amatör spor kulüplerinde ter döken sporcular çeşitli dereceler kazanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde yüzlerce sporcu faaliyet gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi yüzme sporunda da gerekli performansın yakalanması ve bu sporun gelişmesi için altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

GEBZE’DE YÜZÜCÜLER YETİŞİYOR

Hem Marmara hem de Karadeniz sahillerine kıyısı olan Kocaeli’de gelecek yıllarda başarılı yüzücüler adından sıkça söz ettirecek. Şu anda Gebze’de faaliyet gösteren Olimpik Yüzme Havuzu’nda açıldığından bu yana 7 bin kişiye yüzme öğretildi. Bunlardan kategorize edilen 100 kişi ise lisanslı yüzücü olarak bünyeye katıldı. Bu sporcular il içi ve il dışı müsabakalarda yarışıyorlar. Bir yüzücünün yetişmesi için yıllarca çalışması gerekiyor. 6-7 yaşlarında yüzme sporuna başlayan çocuklar 8 yaşını doldurduktan sonra lisans alabiliyor.

İLÇELERE HAVUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi diğer branşlarda olduğu kadar yüzmede de sporcu yetiştirmek amacılya ilçelere yüzme havuzları inşa ediyor. Bu havuzlarda yüzme öğrenecek olan yetenekli çocuklar lisanslı sporcu olma şansını yakalayacak. Yüzücüler buralarda keşfedilerek kategorilerine göre kendilerini geliştirebilecekler. Bu amaçla Dilovası, Karamürsel, Kartepe, Kandıra ve Gebze ilçelerinde yarı olimpik yüzme havuzları inşa ediliyor. Bunlardan biri olan Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yapılıyor.

Bugün 11:44 TSİ - Spor

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