Olimpiyat devi Rufat İzmit’in misafiri oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, annesinin desteğiyle 8 yaşında spora başlayan, 2014 ve 2016 yıllarında Boks’ta Olimpiyat Şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran Rufat Huseyinov’u makamında konuk etti

SAMASK’IN ÇOK ÖZEL HİZMETİ…

Bir annenin çocuğuna spor yaptırmasına fırsat tanıyarak yakalanan bu başarıyı çok önemli bulduğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’nde annelerimiz de artık hem spor yapıyor, hem de çocuklarına ve çevrelerine örnek oluyor. Sağlıklı Anneler, Mutlu Aileler Spor Kulübü (SAMASK) de buna anlayışa hizmet etmektedir.

“MADALYALAR BİZE DE GURUR VERECEK”

SAMASK Başkanı Nagihan Malkoç ve Genel Sekreter Işıl Bozca’nın da yer aldığı ziyarette, aktif spor yaşamına devam eden Azerbaycanlı Rufat Huseyinov’un nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Rufat’a başarılı bir spor yaşamını diliyorum. 1997 doğumlu olan başarılı sporcunun kazanacağı madalyalar bize de gurur verecektir.

ANNESİNDEN TAM DESTEK

Özellikle annesinin desteğiyle bugünlere gelmesi de ayrı güzel bir olaydır” ifadelerini sarf etti. Olimpiyat Sporcusu Rufat Huseyinov ise, SAMASK'ın çalışmalarından çok etkilendiği için projeye destek vermek amaçlı Kocaeli’ye geldiğini söyledi. Annesiyle birlikte SAMASK’ın misafiri olan Huseyinov, projeyle yakından ilgilenerek tesisleri gezdi.