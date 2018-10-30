Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:45 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:47 TSİ )

Olimpiyat devi Rufat İzmit’in misafiri oldu

Başkan Karaosmanoğlu, 2014 ve2016 yıllarında boksta Olimpiyat Şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran Rufat Huseyinov’u makamında konuk etti.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, annesinin desteğiyle 8 yaşında spora başlayan, 2014 ve 2016 yıllarında Boks’ta Olimpiyat Şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran Rufat Huseyinov’u makamında konuk etti

SAMASK’IN ÇOK ÖZEL HİZMETİ…

Bir annenin çocuğuna spor yaptırmasına fırsat tanıyarak yakalanan bu başarıyı çok önemli bulduğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’nde annelerimiz de artık hem spor yapıyor, hem de çocuklarına ve çevrelerine örnek oluyor. Sağlıklı Anneler, Mutlu Aileler Spor Kulübü (SAMASK) de buna anlayışa hizmet etmektedir.

1-1540889238.jpg?

“MADALYALAR BİZE DE GURUR VERECEK”

SAMASK Başkanı Nagihan Malkoç ve Genel Sekreter Işıl Bozca’nın da yer aldığı ziyarette, aktif spor yaşamına devam eden Azerbaycanlı Rufat Huseyinov’un nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Rufat’a başarılı bir spor yaşamını diliyorum.  1997 doğumlu olan başarılı sporcunun kazanacağı madalyalar bize de gurur verecektir.

ANNESİNDEN TAM DESTEK

Özellikle annesinin desteğiyle bugünlere gelmesi de ayrı güzel bir olaydır” ifadelerini sarf etti. Olimpiyat Sporcusu Rufat Huseyinov ise, SAMASK'ın çalışmalarından çok etkilendiği için projeye destek vermek amaçlı Kocaeli’ye geldiğini söyledi. Annesiyle birlikte SAMASK’ın misafiri olan Huseyinov, projeyle yakından ilgilenerek tesisleri gezdi.

Bugün 11:45 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Kocaelispor’un eski kaptanlarından Koray evleniyor mask
Kocaelispor’un eski kaptanlarından Koray evleniyor
Kullarspor’dan “ÖZÜR” açıklaması mask
Kullarspor’dan “ÖZÜR” açıklaması
Primler Güler Abla’dan… mask
Primler Güler Abla’dan…
Mert Erçakır golle başladı mask
Mert Erçakır golle başladı
Derince’de derbi günü! mask
Derince’de derbi günü!
İhsaniye mi Arslanbey mi? mask
İhsaniye mi Arslanbey mi?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI! mask
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı
Evlerinde korku ile oturuyorlar!.. mask
Evlerinde korku ile oturuyorlar!..
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır mask
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır
Uyuşturucu kullanan genç odasında ölü bulundu mask
Uyuşturucu kullanan genç odasında ölü bulundu
Osmangazi Köprüsünde İNTİHAR! mask
Osmangazi Köprüsünde İNTİHAR!

GALERİ

KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor mask
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor
Öğrenme Şenlikleri başladı mask
Öğrenme Şenlikleri başladı
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı mask
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı! mask
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı!
Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı mask
Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Binler ‘Ata’ya Saygı’ için yürüdü mask
Binler ‘Ata’ya Saygı’ için yürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL