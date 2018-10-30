Sakarya / Hendek’te yapılan, 17 İl ve 55 Kulüpten 1.200 civarında sporcunun katıldığı 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri İller Arası Karate Ligi’nde yer alan Çayırovalı Karateciler, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Çayırova GHSİM Müdürü İbrahim Şahin'in destekleriyle antrenmanlarını yapan ve 4 yıllık süreçte 250 altın, 318 gümüş ve 555 bronz madalya olmak üzere toplamda 1.123 madalyaya ulaşan sporcular, Çayırova’yı ve Ülkemizi 2 kez de Milli forma altında temsil etmeyi başardı. 2019 yılının şubat ya da mart ayında yapılacak olan Minik-Yıldız Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan karateciler Şahin’e başarılı olma sözü verdi.
Bugün 11:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:48 TSİ )
Karatecilerden 7 madalya…
Sakarya / Hendek’te yapılan, 17 İl ve 55 Kulüpten 1.200 civarında sporcunun katıldığı 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri İller Arası Karate Ligi’nde yer alan Çayırovalı Karateciler, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı.
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Bugün 11:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz