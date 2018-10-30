Karatecilerden 7 madalya…

Sakarya / Hendek’te yapılan, 17 İl ve 55 Kulüpten 1.200 civarında sporcunun katıldığı 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri İller Arası Karate Ligi’nde yer alan Çayırovalı Karateciler, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Çayırova GHSİM Müdürü İbrahim Şahin'in destekleriyle antrenmanlarını yapan ve 4 yıllık süreçte 250 altın, 318 gümüş ve 555 bronz madalya olmak üzere toplamda 1.123 madalyaya ulaşan sporcular, Çayırova’yı ve Ülkemizi 2 kez de Milli forma altında temsil etmeyi başardı. 2019 yılının şubat ya da mart ayında yapılacak olan Minik-Yıldız Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan karateciler Şahin’e başarılı olma sözü verdi.