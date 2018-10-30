Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım stadı inceledi. Bu ay içerisinde başlayan zemin yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yakından inceleyen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yılbaşına kadar tüm çalışmaların biteceğini açıkladı. Çalışmaları incelemek için stadyuma gelen Başkan Yıldırım’a AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız ve Karamürsel Spor Kulübü Başkanı Ali Yılmaz ile AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri eşlik etti. Zemin yenileme çalışmalarının bitmesinin ardından çevre düzenlemelerinin de yapılacağını bildiren Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım,’ “İlçemizdeki sporcuların hak ettikleri ortamda kendilerini geliştirecekleri ve bir üst liglerde mücadele edecekleri ortamları hazırlıyoruz’’ dedi.
Bugün 11:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:49 TSİ )
Karamürsel Stadı yenileniyor
Karamürsel İlçe Stadyumu’nda zemin yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları başladı.
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Bugün 11:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz