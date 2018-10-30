Karamürsel Stadı yenileniyor

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım stadı inceledi. Bu ay içerisinde başlayan zemin yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yakından inceleyen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yılbaşına kadar tüm çalışmaların biteceğini açıkladı. Çalışmaları incelemek için stadyuma gelen Başkan Yıldırım’a AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız ve Karamürsel Spor Kulübü Başkanı Ali Yılmaz ile AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri eşlik etti. Zemin yenileme çalışmalarının bitmesinin ardından çevre düzenlemelerinin de yapılacağını bildiren Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım,’ “İlçemizdeki sporcuların hak ettikleri ortamda kendilerini geliştirecekleri ve bir üst liglerde mücadele edecekleri ortamları hazırlıyoruz’’ dedi.