KSMMMO cumhuriyet bayramı kutlaması

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (KSMMMO) gerçekleştirilen kutlama programında konuşan başkan Fikret Gökmen, “Cumhuriyet kuşakları kendilerine bırakılan emaneti daima koruyacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük önderinin çizdiği yolu ebediyen yaşatacaktır” dedi.

Program öncesi kokteylde misafirler sohbet ederken, KSMMMO yönetim kurulu her bir misafirle tek tek ilgilendi. Kokteylin ardından oda salonunda gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği konseri öncesi saygı duruşu yapıldı, slayt gösterisi izlendi. Geceye KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Gökmen, Başkan Yardımcısı Cengiz Tosun, Oda Sekreteri Tülin Keçeci Güngör, Oda Saymanı Oray Ulusoy, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Öner, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Çelik ve TESMER Başkan Yardımcısı Necat Çakır katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan oda sekreteri Tülin Keçeci Güngör, uygarlık yürüyüşünün bugün daha çok önem taşıdığını belirterek, “Bizleri bu güzel güne kavuşturan başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyoruz. Cumhuriyet fazilettir, esası ahlaktır. Cumhuriyet aklın, bilimin, sanatın edebiyatın felsefen adaletin bağımsızlığın özgürlüğün ve demokrasinin ana kapısıdır. Mustafa Kemal’in başlattığı bu uygarlık yürüyüşü bugün daha da önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURİYET’TE BİR YA DA BİR KAÇ KİŞİ SÖZ HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR’

Cumhuriyeti anlatan slayt gösterisinin ardından kürsüye çıkan KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, cumhuriyet yönetiminde bir ya da birkaç kişinin söz sahibi olmadığını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun başlangıcında milletimizin kayıtsız şartsız, bağımsız bir Türk devleti kurmak üzere ya istiklal ya ölüm ilkesi ile başlattığı milli mücadele ve kurtuluş savaşımız yer almaktadır. Cumhuriyet yönetiminde bir ya da birkaç kişi söz hakkına sahip değildir. Tüm vatandaşların ülke yönetiminde söz hakkı vardır, ülkeyi yönetecek olan hükümet geçici bir süreliğine seçilir. Böylece halk tarafından seçilmiş olsa da cumhuriyet sisteminde kalıcı bir yönetim anlayışı yoktur. İktidar ya da yönetim babadan oğula geçmez. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde halkı temsil eden vekiller bulunur. Başbakan bu vekiller arasından seçilir, cumhuriyetin başkanı ise cumhurbaşkanıdır. Cumhuriyet yönetiminin farklı modelleri de vardır, bazı modellerde başbakan ya da cumhurbaşkanı yerine devlet başkanı vardır. Herkes milletvekili, başbakan ya da cumhurbaşkanını kişilik haklarına saygı göstermek kaydıyla eleştirme hakkına sahiptir” diye konuştu.

‘BÜYÜK ÖNDERİN ÇİZDİĞİ YOL YAŞAYACAKTIR’

Cumhuriyet yönetiminin Atatürk önderliğinde çok büyük fedakârlıklarla kazanıldığının altını çizen Gökmen, “Bize kazandırdığı değerler nedeniyle laik ve demokratik cumhuriyet rejimi, memleketimizin geleceği bakımından o derece önemlidir ki, anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti'nin idare şeklinin cumhuriyet olduğu ve bunun değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği ayrı bir anayasa maddesi ile teminat altına alınmıştır. Gençlerimiz ve her gelecek kuşak bilmelidir ki bu vatanda kurduğumuz cumhuriyet yönetimi Atatürk'ün önderliğinde çok büyük fedakârlıklarla kazanılan bir ölüm kalım savaşından sonra gerçekleşmiştir. Bu büyük başarının arkasında binlerce şehidin, binlerce gazinin harcı vardır. Bu bakımdan kurulan büyük eserin her yönüyle geliştirilmesi, doğabilecek her türlü tehlikeden titizlikle korunması cumhuriyet kuşaklarının Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına borçlu olduğu kaçınılmaz bir görevdir. Cumhuriyet kuşakları bu görevi, kendilerine bırakılan emaneti daima koruyacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük önderinin çizdiği yolu ebediyen yaşatacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökmen’in konuşmasının ardından Türk Sanat Müziği sanatçısı Neşe Sarısözen Adalı, 14 kişilik orkestrası ile Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirdi. Konserde izleyiciler zeybek ve tango gösterisini de keyifle izledi. Konserin ardından Başkan Gökmen, KSMMMO yönetim kurulu adına sanatçılara çiçek takdim etti. Ayrıca Başkan Gökmen, Neşe Sarısözen Adalı adına Kırklareli Ataköy’de TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunduklarını belirterek, Adalı’ya plaket takdim etti.

KSMMMO Yönetim Kurulu, 29 Ekim sabahı Atatürk’ün huzuruna çıkarak çelenk bıraktı.