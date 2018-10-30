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BAL’da liderlik devralma günü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’ta erteleme maçı yarın oynanıyor.

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Gizli lider Belediye Derince, daha önce rakip takımın milli maça oyuncu vermesi nedeniyle ertelenen maçında yarın Sultangazi’yi ağırlayacak. 11 puanla 4. Sıradaki Derince, maç eksiğini tamamlayacak. Eğer kazanırsa, bir puan farkla Aliağa Futbol’un önünde liderlik koltuğuna oturacak. Ligde ikinci kaybını Çayırova karşısında alan Derince, bu beraberlikle zirveden bir anda uzaklaşmıştı. 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberliği bulunan takım, 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgili Sultangazi’yi galibiyet parolasıyla ağırlayacak. Bu maç saat 14.00’te başlayacak ve Derince Stadı’nda oynanacak.

Bugün 12:23 TSİ - Spor

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