Çubuklu: Gölcükspor’un yarınlarını kuruyoruz…

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, geçen hafta sahasında Cizrespor karşısında, maçın ilk yarısında başa baş futbol oynadı, ancak ikinci yarı net gol pozisyonlarından yararlanamayınca, çok önemli 2 puanı kaybetti. Gölcükspor teknik sorumlusu Kayhan Çubuklu, “Turgutluspor maçını kazanmak zorundayız başka alternatifimiz yok” dedi. Çubuklu “Genç bir kadro ile mücadele ediyoruz. Futbolcularımın oynadıkları futboldan memnunum, ama hiç bir takım boş değil. Bundan sonra oynayacağımız her maç final olacak” dedi. Çubuklu sözlerini şöyle sürdürdü: Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız zorlu Turgutlu maçı, 6 puanlık bir maç. Galibiyet dışında başka sonuç düşünmüyorum. Turgutluspor kolay takım değil. Biz sahaya çıkıp futbolumuzu oynayıp, gol pozisyonlarını da kaçırmayarak, galibiyetle üst sıralara çıkmak istiyoruz. Ahmet AKAY