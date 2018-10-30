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İzmitli Süper Perilerimiz ‘Üniversite’ye hazırlanıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor, geçen hafta sonu kendi sahasında konuk ettiği Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımı karşısında, maçın başından sonuna kadar üstün basketbol ortaya koyarak 102-71 yenerek, ikinci galibiyetini aldı.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor, geçen hafta sonu kendi sahasında konuk ettiği Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımı karşısında, maçın başından sonuna kadar üstün basketbol ortaya koyarak 102-71 yenerek, ikinci galibiyetini aldı. İzmit Atatürk spor salonunda oynanan karşılaşma, Mavi Yeşilliler her dört periyodunda Mosby’nin attığı basketleriyle farka gitti. 

MAÇ AVCILAR ATASÜ’DE…

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 3 maçta 2 galibiyet alan Periler, pazar günü İstanbul Üniversitesi ile deplasmanda karşılaşacak. Kocaeli temsilcisinin maçı, Avcılar Kampüsü Prof. Dr.Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak. Hafta başından itibaren her gün çift idman yaparak maça hazırlanan takım, Mert Köprücü nezdinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Bugün 12:26 TSİ - Spor

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